Подробности убийства Рассела Бентли: Российские военные взорвали машину с его телом

Российские военные из 5-й танковой бригады после убийства 8 апреля американского сторонника «русского мира» Рассела Бентли в Донецке взорвали и сожгли машину с его телом внутри. Об этом написали бывший боевик группировки «ДНР» Влад Филин и бежавший в Россию одесский политик Игорь Дмитриев.

Так, Дмитриев рассказал, что 8 апреля ВСУ нанесли удар по военной части в Петровском районе оккупированного Донецка. «Удар точный — много потерь в технике и личном составе 5 танковой бригады из Улан-Удэ (те самые бурятские танкисты)», — отметил он.

Находившийся в этом же районе Бентли выехал снимать последствия. Российские военные приняли говорящего с акцентом американца за «шпиона-наводчика».

«Буряты его «упаковали», доложили начальству, что поймали шпиона. Повезли, куда обычно возят шпионов», — пишет Дмитриев.

Он прямо не указывает, что российские военные убили Рассела Бентли.

«По дороге Рассел Бентли умер. Почему умер 64-летний мужчина, мы можем только предполагать, потому что танкисты, когда ситуация завертелась и, видимо, выяснилось, что это за американец, решили избавиться от трупа. Затащили его в машину и взорвали. Личность Бентли определяли по ДНК. Теперь вот над виновниками проводят следственные действия, чтоб озвучить минимально подобающую версию», — подчеркнул Дмитриев.

Влад Филин в своем посте уточняет, что угнанную от автобазы, где базировались танкисты, белую «Ниву» американца нашли взорванной и сгоревшей на кирпичном заводе в Петровском районе Донецка, почти на линии фронта. Внутри были сгоревшие останки Рассела Бентли.

Он отметил, что два дела об исчезновении и убийстве Бентли, объединены и взяты под контроль Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ «ввиду большого общественного резонанса».

«Донецк пытался замять, Москва не дала», — подчеркнул Филин.

Ранее «Новости Донбасса» детально писали о жизни и убийстве американского боевика «ДНР» и пропагандиста Рассела Бентли.