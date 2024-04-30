Подробиці вбивства Рассела Бентлі: Російські військові підірвали машину з його тілом

Російські військові з 5-ї танкової бригади після вбивства 8 квітня американського прихильника «російського світу» Рассела Бентлі у Донецьку підірвали та спалили машину з його тілом усередині. Про це написали колишній бойовик угрупування «ДНР» Влад Філін і одеський політик Ігор Дмитрієв, який втік до Росії.

Так, Дмитрієв розповів , що 8 квітня ЗСУ завдали удару по військовій частині в Петрівському районі окупованого Донецька. "Удар точний - багато втрат у техніці та особовому складі 5 танкової бригади з Улан-Уде (ті самі бурятські танкісти)", - зазначив він.

Бентлі, який знаходився в цьому ж районі, виїхав знімати наслідки. Російські військові прийняли американця, який говорить з акцентом, за «шпигуна-навідника».

«Буряти його «упакували», доповіли начальству, що зловили шпигуна. Пощастило, куди зазвичай возять шпигунів», — пише Дмитрієв.

Він прямо не вказує на те, що російські військові вбили Рассела Бентлі.

«Дорогою Рассел Бентлі помер. Чому помер 64-річний чоловік, ми можемо тільки припускати, бо танкісти, коли ситуація закрутилася і, мабуть, з'ясувалося, що це за американець, вирішили позбутися трупа. Затягли його в машину та підірвали. Особу Бентлі визначали за ДНК. Тепер над винуватцями проводять слідчі дії, щоб озвучити мінімально відповідну версію», — підкреслив Дмитрієв.

Влад Філін у своєму посту уточнює , що викрадену від автобази, де базувалися танкісти, білу «Ниву» американця знайшли підірваною та згорілою на цегельному заводі у Петрівському районі Донецька, майже на лінії фронту. Усередині були згорілі останки Рассела Бентлі.

Він зазначив, що дві справи про зникнення та вбивство Бентлі, об'єднані та взяті під контроль Головного військового слідчого управління Слідчого комітету РФ «через великий суспільний резонанс».

«Донецьк намагався зам’яти, Москва не дала», - підкреслив Філін.

Раніше «Новини Донбасу» детально писали про життя та вбивство американського бойовика «ДНР» та пропагандиста Рассела Бентлі.