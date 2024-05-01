Войска РФ пытаются штурмовать позиции ВСУ на Купянском направлении, ситуация тяжелая — глава Купянской ГВА

Российские войска активизировали свои силы на Купянском направлении, они хотят выйти на те рубежи, которые определило им их командование. Об этом рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телеканала «Эспрессо».



«Ситуация тяжелая. Враг возобновил наступательные действия на Купянском направлении, активизировав эти действия. Сейчас россияне пытаются штурмовать позиции ВСУ, чтобы найти слабое место. Но в большинстве своем у врага ничего не получается. Противник теряет живую силу и технику. Единственное, что они умеют делать – это уничтожать гражданскую и критическую инфраструктуру и делать террор мирному населению», — рассказал он.



В тоже время Беседин отметил, что жизнь в Купянске не останавливается, вся критическая инфраструктура работает в штатном режиме.



«Электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, интернет, мобильная связь — все есть. Работает социальная инфраструктура. Люди обеспечены гуманитарной помощью», — резюмировал глава городской администрации.



Ранее мы писали, что российская оккупационная армия продолжает давить на Авдеевском и Бахмутском направлениях, за прошедшие сутки здесь было зафиксировано 66 боевых столкновений.