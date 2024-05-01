Війська РФ намагаються штурмувати позиції ЗСУ на Куп'янському напрямку: ситуація важка – голова Куп'янської МВА

Російські війська активізували свої сили на Куп'янському напрямку, хочуть вийти на ті рубежі, які визначило їхнє командування. Про це розповів начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телеканалу «Еспресо».



«Ситуація важка. Ворог поновив наступальні дії на Куп'янському напрямку, активізувавши ці дії. Зараз росіяни намагаються штурмувати позиції ЗСУ, щоб знайти слабке місце. Але здебільшого у ворога нічого не виходить. Противник втрачає живу силу й техніку. Єдине, що росіяни вміють робити - це нищити. Нищити цивільну й критичну інфраструктуру й здійснювати терор мирного населення», — розповів він.



Водночас Беседін зазначив, що життя у Куп'янську не зупиняється, вся критична інфраструктура працює у штатному режимі.



«Електропостачання, газопостачання, водопостачання, інтернет, мобільний зв'язок — все є. Працює соціальна інфраструктура. Люди забезпечені гуманітарною допомогою», — резюмував голова міської адміністрації.



Раніше ми писали, що російська окупаційна армія продовжує тиснути на Авдіївському та Бахмутському напрямках, минулої доби тут зафіксовано 66 бойових зіткнень.