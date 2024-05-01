Російські війська на Харківщині скинули КАБи на авто та житловий будинок: є жертви та постраждалі

Сьогодні вранці, 1 травня, селище Золочів Богодухівського району Харківської області потрапило під обстріл. В результаті російської атаки є загиблі та постраждалі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



За словами глави регіону, окупанти завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку.



Внаслідок обстрілу загинули цивільні чоловік і жінка, які перебували в автомобілі», — написав він.



Також спалахнули ще три машини, які були недалеко від місця влучення — постраждали 77-річний чоловік та 74-річна жінка.



Раніше ми писали, що окупанти вдарили по Холодногірському та Київському районах Харкова, попередньо вбивши двох місцевих мешканців.