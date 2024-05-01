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В Авдеевке подлежат восстановлению лишь 19 многоквартирных домов — Пушилин

01 мая 2024, 12:25

В Авдеевке подлежат восстановлению лишь 19 многоквартирных домов — Пушилин

Только 19 многоквартирных домов в оккупированной россиянами Авдеевки будут восстановлены, в остальных случаях предполагается строительство новых. Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке, передает ТАСС.

«19 домов — это которые подлежат восстановлению, которые были определены. По остальным домам — там предполагается новое строительство, они восстановлению не подлежат. Это что касается многоквартирных домов», — сказал он.

Напомним, в ночь на 17 февраля 2024 года Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска вышли из Авдеевки из-за риска оказаться в окружении российских войск. 

Ранее сообщалось, что в конце сентября 2023 года Денис Пушилин по представлению главы Кремля Владимира Путина был «переизбран» главой группировки «ДНР».

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