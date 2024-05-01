В Авдіївці підлягають відновленню лише 19 багатоквартирних будинків — Пушилін

Лише 19 багатоквартирних будинків в окупованій росіянами Авдіївці буде відновлено, в інших випадках передбачається будівництво нових. Про це повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін на пресконференції в Донецьку, передає ТАСС.

«19 будинків – це які підлягають відновленню, які були визначені. Решта будинків — там передбачається нове будівництво, вони відновленню не підлягають. Це щодо багатоквартирних будинків», — сказав він.

Нагадаємо, у ніч на 17 лютого 2024 року Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська вийшли з Авдіївки через ризик опинитися в оточенні російських військ.

Раніше повідомлялося, що наприкінці вересня 2023 року Дениса Пушиліна за поданням голови Кремля Володимира Путіна було «переобрано» головою угрупування «ДНР» .