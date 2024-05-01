Россияне обстреляли Харьков: повреждены 10 частных домов

Сегодня, 1 мая, в Харькове прозвучали взрывы. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Сначала Терехов сообщил о попадании в частный дом на окраине города, однако позже уточнил, что пострадали десять зданий.

«При детальном осмотре места прилета обнаружены повреждения десяти частных домохозяйств. На данный момент — без погибших и раненых», — сообщил Терехов в своем Telegram-канале.

Напомним, утром 30 апреля Харьков также находился под ударом россиян — было зафиксировано два прилета. Один человек погиб, девять жителей ранены.