Россияне атаковали Харьков: прилет по жилому району, один погибший, девять раненых

Атака на Харьков. Фото: ГСЧС

Харьков сегодня утром, 30 апреля, находится под ударом россиян — зафиксировано два прилета, один человек погиб, девять жителей ранены. Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

Россияне ударили по гражданским объектам в Киевском и Холодногорском районах.

«Девять человек ранены и один человек погиб в результате вражеского обстрела авиабомбами Харькова. Погибший — 24-летний гражданский мужчина, работал на предприятии. Был на работе, когда россияне нанесли авиаудар. Ушел из жизни в результате осколочного ранения», — рассказал Терехов.

По его словам, среди девяти раненых в медицинские учреждения госпитализированы три женщины в возрасте 28, 38, 40 лет и один 42-летний мужчина — все со взрывными травмами.

Также шести людям оказана помощь на месте, у подавляющего большинства из них острая реакция на стресс.

Кроме того, в Киевском районе повреждения получили более 40 гаражей, загорелись 3 легковых автомобиля, повреждены еще 6.