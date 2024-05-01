Росіяни обстріляли Харків: пошкоджено 10 приватних будинків

Сьогодні, 1 травня, у Харкові пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Спочатку Терехов повідомив про влучання у приватний будинок на околиці міста, проте пізніше уточнив, що постраждали десять будівель.

«При детальному огляді місця прильоту виявлено пошкодження десяти приватних домогосподарств. На даний момент без загиблих і поранених», — повідомив Терехов у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, вранці 30 квітня Харків також перебував під ударом росіян — було зафіксовано два прильоти. Одна людина загинула, дев'ятьох жителів поранено.