Внаслідок обстрілу Гірника дві людини загинули і шестеро поранені — ДСНС

Обстріл Гірника: двоє загиблих та шестеро поранених. Фото: ДСНС

Внаслідок вчорашнього обстрілу РФ міста Гірник дві людини загинули та шестеро поранені, – повідомила служба ДСНС Донецької області.







Медики надали першу медичну допомогу одному пораненому та транспортували його до лікарні. Також внаслідок обстрілу виникли пожежі у приватному житловому секторі.



Вогнеборці ліквідували загоряння гаражів на площі 200 кв. м та приватного житлового будинку на площі 70 кв. м.

Обстріл Гірника: двоє загиблих та шестеро поранених. Фото: ДСНС

Обстріл Гірника: двоє загиблих та шестеро поранених. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 1 травня, близько 14:00 місто Гірник Донецької області обстріляли окупанти. До того ж Слов'янськ також потрапив під удар росіян увечері, 1 травня.