На одной из шахт в Донецкой области из-за обстрела возник пожар на поверхности

Ночью россияне обстреляли территорию одной из шахт в Донецкой области, информирует министерство энергетики.



«Возник пожар на поверхности, ликвидированный подразделениями ГСЧС. Пострадавших нет, рабочих в шахте не было», — добавили в минэнерго.



В Черниговской области из-за обстрела также было одновременно обесточено 947 абонентов в 15 населенных пунктах.



Ранее в ночь на 2 мая российские военные скинули на Константиновку Донецкой области управляемую авиабомбу.



Напомним, в результате вчерашнего обстрела РФ города Горняк два человека погибли и шесть получили ранения.



За прошедшие сутки российские войска обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атаки четверо гражданских погибли, также известно о пострадавших.