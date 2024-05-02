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В течение суток россияне убили в Донецкой области четверо жителей, еще 8 — получили ранения

02 мая 2024, 08:56

В течение суток россияне убили в Донецкой области четверо жителей, еще 8 — получили ранения

За прошедшие сутки российские войска обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атаки четверо гражданских погибли, также известно о пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«За 1 мая россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Горняке, 1 в Калиновом и Красногоровке», — написал он.



Кроме того, по словам Филашкина, еще 8 человек в области за сутки получили ранения.

Ранее мы писали, что Славянск 1 мая попал под атаку рссийских оккупантов. В результате обстрела есть повреждения.

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