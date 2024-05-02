На одній із шахт у Донецькій області через обстріл виникла пожежа на поверхні

Вночі росіяни обстріляли територію однієї з шахт на Донеччині, – інформує Міністерство енергетики України.



«Виникла пожежа на поверхні, яку ліквідували підрозділи ДСНС. Постраждалих немає, робітників у шахті не було», – додали до Міненерго.



У Чернігівській області через обстріл також було одночасно знеструмлено 947 абонентів у 15 населених пунктах.



Раніше в ніч проти 2 травня російські військові скинули на Костянтинівку Донецької області керовану авіабомбу.



Нагадаємо, в результаті вчорашнього обстрілу РФ міста Гірник дві людини загинули й шість отримали поранення.



Минулої доби російські війська обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атаки четверо цивільних загинули, також відомо про постраждалих.