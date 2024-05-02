Румыны совместно с украинцами готовят бесплатные обеды для ВСУ в Донецкой области  ►

Уроженец Румынии, профессиональный повар, а также пастырь Серна Адриан приехал в Донецкую область, чтобы поддержать украинских военнослужащих. Для них готовят вкусные и сытные обеды.



Он лично приехал со своими единомышленниками, чтобы увидеть реалии Донецкой области и помочь украинцам. Бесплатные обеды раздают не только военнослужащим, но и всем желающим.



«Я представляю организацию "Один шаг ко спасению". И когда эта война началась в Украине, мы подумали с нашей организацией, чем мы можем быть полезны, чем помочь людям в Украине. Мы десятки, может уже и сотни раз посещали эту страну, приносили помощь этим людям. Но потом мы заметили, что и солдаты нуждаются в поднятии их морального духа, потому что духовно они нуждаются в помощи. Так что мы вместе с церквями Украины придумали этот проект», — говорит пастырь.



На пожертвования верующих были закуплены автобус и кухонные принадлежности, продукты, оплачено топливо. В день представители церкви раздают около полутора тысяч порций свежей еды. Также у военнослужащих есть возможность пообщаться с капелланами.



Вместе с Сербаном здесь его друг из Испании. У Флорина Костя семеро детей. Но услышав, что есть возможность поехать и поддержать украинцев, мужчина не раздумывая присоединился к команде



Каждый день волонтеры готовят в другом городе и пытаются охватить линию фронта в Донецкой области, чтобы наиболее полно и накормить как можно больше желающих.



Волонтеры пробудут в Донецкой области еще около недели, затем вернуться домой, чтобы восстановить силы и собрать средства на новую поездку. Обещают, что приедут на Донбасс еще, потому что видят, что их поддержка и помощь крайне важны людям.