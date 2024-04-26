В Запорожской области фермеры самостоятельно организовывают разминирование полей, нередко им помогают военные

Трактор-деминер работает в Запорожской области. Фото: кадр из видео

Запорожские фермеры несколько месяцев пытаются очистить свои поля самостоятельно. На части из них уже через месяц нужно собирать урожай. Но посевные работы в прифронтовых условиях проходят с риском для жизни.



Чтобы хоть как-то обезопасить работу аграриев, в свободное время от боевых задач на помощь приходят военные. Как это происходит, узнавали журналисты «Новостей Донбасса».







Остатками ракет и систем залпового огня армии РФ усыпаны поля в Запорожской области. Боеприпасы могут сдетонировать в любой момент.

Трактор-деминер работает в Запорожской области. Фото: кадр из видео

В конце мая на одном из рапсовых полей пора будет собирать урожай. Однако вместо фермеров сегодня здесь, за несколько километров от линии столкновения, работает инженерно-саперный взвод.



«Сейчас мы двигаемся по полю рапса навстречу "Урагану" (РСЗО). Практически на каждом поле, которые здесь по периметру, мы находили это. И не всегда это был один боеприпас», — рассказал фермер Александр Кулёв, управляющий аграрным предприятием.

Фермер работает в Запорожской области. Фото: кадр из видео

Невзрывоопасные части ракет и боеприпасов от систем залпового огня «Ураган» фермеры собрали своими силами, часть — ждала саперов.



«Столько было этого "добра" на этой земле, на которой мы работаем, что просто не успевали вычистить», — добавил Александр Кулёв.

Снаряд на поле в Запорожской области. Фото: кадр из видео

Аграрии обратились за помощью к сапёрам 108 бригады территориальной обороны. Они, в свою очередь, обследовали поле. По словам саперов, части российских ракет в земле «нестабильны», то есть могут сдетонировать в любой момент.



Поэтому перемещать не рискуют. Такие боеприпасы уничтожают с помощью тротила прямо на полях. Специалисты говорят, что важно соблюсти технологию, чтобы после подрыва не осталось взрывоопасных частей.



«Это детонирующий шнур, для того, чтобы эти два заряда сработали одновременно и взрыв был сразу по всей длине взрывного элемента, который нужно подорвать», — объяснил сапер.

Установка детонирующего шнура саперами. Фото: кадр из видео «Новостей Донбасса»

Такие «неразрывы» уничтожают в полях Запорожской области ежедневно. Фермеры проводят полевые работы и все чаще ищут способы очистить свои поля. Но саперы не всегда могут отреагировать оперативно из-за загруженности другими задачами.



«Сейчас пошла подкормка пшенички и посев ячменя. Мы сортируем, потому что по каждому вызову не наездишься, мы сортируем, подгоняем два-три вызова в кучу, в один день закрываем эти вопросы. Согласно тем заданиям, которые имеет подразделение, потому что мы занимаемся не только разминированием боеприпасов. А также и другие дела есть, которые мы не можем комментировать», — признался офицер 108 бригады ТРО «Тартар».



За последние несколько месяцев только один из взводов принял несколько сотен заявок от фермеров и было уничтожено более 4000 российских боеприпасов в полях с сельхоз культурами.

Найденные российские боеприпасы в украинских полях. Фото: кадр из видео

Фермеры указывают на то, что земля ждать не будет, а стоять в очередях и ожидать, когда заработают государственные программы разминирования просто нет времени.



Напомним, «Новости Донбасса» уже писали о том, что государство покрывает 80% расходов на разминирование.