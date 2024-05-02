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Румуни спільно з українцями готують безкоштовні обіди для ЗСУ в Донецькій області ►

02 травня 2024, 23:45

Румуни спільно з українцями готують безкоштовні обіди для ЗСУ в Донецькій області ►

Румуни спільно з українцями готують безкоштовні обіди для ЗСУ в Донецькій області

Уродженець Румунії, професійний кухар, а також пастир Серна Адріан приїхав в Донецьку область щоби підтримати українських військовослужбовців. Для них готують смачні та ситні обіди.

Він особисто приїхав зі своїми однодумцями, щоб побачити реалії Донецької області та допомогти українцям. Безплатні обіди роздають не лише військовослужбовцям, а й усім охочим.

«Я представляю організацію "Один крок до порятунку". І коли ця війна розпочалася в Україні, ми подумали з нашою організацією, чим ми можемо бути корисними, чим допомогти людям в Україні. Ми десятки, може, вже й сотні разів відвідували цю країну, приносили допомогу цим людям. Але потім ми помітили, що і солдати потребують підняття їхнього морального духу, тому що духовно вони потребують допомоги. Тож ми разом із церквами України вигадали цей проєкт», — каже пастир.

На пожертвування вірян було закуплено автобус та кухонне приладдя, продукти, оплачено паливо. У день представники церкви роздають близько півтори тисячі порцій свіжої їжі. Також військовослужбовці мають можливість поспілкуватися з капеланами.

Разом із Сербаном тут його друг з Іспанії. У Флоріна Костя семеро дітей. Але почувши, що є можливість поїхати та підтримати українців,  чоловік не роздумуючи приєднався до команди

Щодня волонтери готують в іншому місті та намагаються охопити лінію фронту на Донеччині, щоб найбільш повно та нагодувати якнайбільше охочих.

Волонтери пробудуть на Донеччині ще близько тижня, потім повернутися додому, щоб відновити сили та зібрати кошти на нову поїздку. Обіцяють, що приїдуть на Донбас ще, бо бачать, що їхня підтримка та допомога вкрай важливі людям. 

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