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СБУ предупредила украинцев о возможных провокациях России на Пасху

03 мая 2024, 22:49

СБУ предупредила украинцев о возможных провокациях России на Пасху

Служба безопасности Украины призывает украинцев накануне и в период Пасхи ограничить посещение массовых мероприятий, не поддаваться на возможные провокации или подстрекательство к незаконным действиям, реагировать на сигналы воздушной тревоги и придерживаться комендантского часа.

«Служба безопасности продолжает системно разоблачать многочисленные попытки агрессора расшатать общественно-политическую обстановку в Украине в условиях войны», — сообщили в СБУ. 

В спецслужбе подчеркивают, что для реализации преступных намерений оккупанты используют большой арсенал мер подрывной деятельности. В частности, по информации спецслужбы, РФ пытается разжигать конфликты в различных сферах общественной жизни, в том числе в межконфессиональных отношениях. Цель агрессора — создать искусственный конфликт в украинском обществе. 

По информации СБУ, также агрессор активно привлекает своих сообщников для корректировки огня по гражданской инфраструктуре страны.

«Среди потенциальных целей — места массового пребывания людей», — уточняется в сообщении.

В связи с этим Служба безопасности призывает граждан накануне и в период Пасхи ограничить посещение массовых мероприятий.

Также в спецслужбе просят сообщать в правоохранительные органы о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

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