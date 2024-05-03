СБУ предупредила украинцев о возможных провокациях России на Пасху

Служба безопасности Украины призывает украинцев накануне и в период Пасхи ограничить посещение массовых мероприятий, не поддаваться на возможные провокации или подстрекательство к незаконным действиям, реагировать на сигналы воздушной тревоги и придерживаться комендантского часа.



«Служба безопасности продолжает системно разоблачать многочисленные попытки агрессора расшатать общественно-политическую обстановку в Украине в условиях войны», — сообщили в СБУ.



В спецслужбе подчеркивают, что для реализации преступных намерений оккупанты используют большой арсенал мер подрывной деятельности. В частности, по информации спецслужбы, РФ пытается разжигать конфликты в различных сферах общественной жизни, в том числе в межконфессиональных отношениях. Цель агрессора — создать искусственный конфликт в украинском обществе.



По информации СБУ, также агрессор активно привлекает своих сообщников для корректировки огня по гражданской инфраструктуре страны.



«Среди потенциальных целей — места массового пребывания людей», — уточняется в сообщении.



В связи с этим Служба безопасности призывает граждан накануне и в период Пасхи ограничить посещение массовых мероприятий.



Также в спецслужбе просят сообщать в правоохранительные органы о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.