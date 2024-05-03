СБУ попередила українців про можливі провокації Росії на Великдень

Служба безпеки України закликає українців напередодні та в період Великодня обмежити відвідування масових заходів, не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій, реагувати на сигнали повітряної тривоги та дотримуватись комендантської години.



«Служба безпеки продовжує системно викривати численні спроби агресора розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні в умовах війни», — повідомили в СБУ.



У спецслужбі наголошують, що для реалізації злочинних намірів окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності. Зокрема, за інформацією спецслужби, РФ намагається розпалювати конфлікти у різних сферах суспільного життя, зокрема у міжконфесійних відносинах. Мета агресора — створити штучний конфлікт в українському суспільстві.



За інформацією СБУ, також агресор активно залучає своїх спільників для коригування вогню цивільною інфраструктурою країни.



«Серед потенційних цілей — місця масового перебування людей», — уточнюється в повідомленні.



У зв'язку з цим Служба безпеки закликає громадян напередодні та у період Великодня обмежити відвідування масових заходів.



Також у спецслужбі просять повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації або становити потенційну загрозу.