В Донецкой области 15 спасателей признаны госизменщиками — они служат в Мариуполе

В Донецкой области 15 экс-сотрудникам Главного управления ГСЧС Украины региона заочно сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).



Прокуратура области сообщила о бывших работниках 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые в мае 2022 года остались в оккупированном Мариуполе.



«Пренебрегая присягой на верность украинскому народу, 6 командиров отделений, 3 начальников караула и спасательного отделения, 5 пожарных-спасателей и водитель добровольно перешли на сторону врага», — говорится в сообщении прокуратуры.



Они заняли аналогичные должности в незаконно созданном «пожарно-спасательном отряде». А один из них получил повышение до заместителя начальника пожарной части. Военизированный орган, в который трудоустроились подозреваемые, подчиняется так называемому министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий группировки «ДНР».



Всех подозреваемых объявили в розыск.