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Два города Донецкой области временно остались без воды

04 мая 2024, 11:34

Два города Донецкой области временно остались без воды

Два города Донецкой области временно остались без воды

Города Покровск и Мирноград в Донецкой области временно остались без водоснабжения.

В регионе от обстрелов пострадал участок водопровода Карловка-Ривне, в результате чего остановлена модульная фильтровальная станция. Эта станция сейчас обеспечивает водоснабжение части Покровского района.

В Донецкой областной военной администрации сообщили, что специалисты уже начали ремонт водопровода. Когда работы будут завершены, подача воды будет восстановлена.

Ранее жителям Мирноградской громады посоветовали кипятить воду или брать чистую из проверенных источников питьевого водоснабжения, которая отвечает санитарным требованиям. 

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