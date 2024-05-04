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Два міста Донецької області тимчасово залишилися без води

04 травня 2024, 11:34

Два міста Донецької області тимчасово залишилися без води

Два міста Донецької області тимчасово залишилися без води

Міста Покровськ та Мирноград у Донецькій області тимчасово залишились без водопостачання.

У регіоні від обстрілів постраждала ділянка водопроводу Карлівка-Рівне, внаслідок чого зупинено модульну фільтрувальну станцію. Ця станція наразі забезпечує водопостачання частини Покровського району.

У Донецькій обласній військовій адміністрації повідомили, що фахівці вже розпочали ремонт водопроводу. Коли роботи буде завершено, подачу води буде відновлено.

Раніше мешканцям Мирноградської громади порадили кип'ятити воду чи брати чисту із перевірених джерел питного водопостачання, що відповідає санітарним вимогам.

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