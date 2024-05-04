На военном кладбище в Москве почти не осталось мест — зону расширят

На главном военном кладбище в России заканчиваются места, поэтому Минобороны страны-агрессора забрало 17 гектаров лесопарка в Подмосковье для его расширения. Об этом пишет «Новая газета Европа».



Минобороны РФ забрало в свое пользование 17 гектаров Пироговского лесопарка в городском округе Мытищи Московской области. Там планируют продолжить хоронить военных-участников так называемой «специальной военной операции» против Украины. Преимущественно здесь хоронят военных высоких чинов.

Издание отмечает, что количество новых могил в «Пантеоне» начало стремительно расти после начала полномасштабной войны РФ в Украине. По словам жителей соседней деревни, похороны с воинскими почестями на кладбище проходят каждый день.

Российская армия сейчас на 15 процентов больше, чем на момент вторжения в Украину в 2022 году. Об этом заявил Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.



По данным Генштаба ВСУ, в марте потери российской оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения уже превысили 433 тысяч человек.