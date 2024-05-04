На військовому цвинтарі у Москві майже не залишилося місць — зону розширять

На головному військовому цвинтарі у Росії закінчуються місця, тому Міноборони країни-агресора забрало 17 гектарів лісопарку у Підмосков'ї для його розширення. Про це пише «Нова газета Європа».



Міноборони РФ забрало у своє користування 17 гектарів Пирогівського лісопарку у міському окрузі Митіщі Московської області. Там планують продовжити ховати військових – учасників так званої «спеціальної військової операції» проти України. Переважно тут ховають військовиків високих чинів.

Видання зазначає, що кількість нових могил у «Пантеоні» почала стрімко зростати після початку повномасштабної війни РФ в Україні. За словами жителів сусіднього села, похорон з військовими почестями на цвинтарі проходить щодня.

Російська армія зараз на 15 відсотків більша, ніж на момент вторгнення в Україну 2022 року. Про це заявив Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі.



За даними Генштабу ЗСУ, у березні втрати російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 433 тисячі осіб.