«ДНР» взялась за проверку прав собственности на жилье дончан

Жителей оккупированных территорий Донбасса принуждают оформлять свое движимое и недвижимое имущество по российским законам. Для этого людям необходимо получать российские паспорта.



Как рассказал «Новостям Донбасса» житель оккупированного Донецка, не подъезде его дома появилось объявление о том, что жильцам нужно подать документы на право собственности управдому. Дончане предполагают, что их заставят переоформить недвижимость по российскому законодательству. А это невозможно без российского паспорта.



Объявления появились недавно — в середине апреля.



Ранее на оккупированной территории Донецкой области так называемым парламентом («Народным советом ДНР») принят «закон» о выявлении и передаче в муниципальную собственность жилых помещений, «имеющих признаки бесхозяйного имущества».



Так, если право собственности на жилое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости РФ, квартиру или дом могут признать «бесхозными».