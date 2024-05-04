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«ДНР» взялася за перевірку прав власності на житло донеччан

04 травня 2024, 17:46

«ДНР» взялася за перевірку прав власності на житло донеччан

Жителів окупованих територій Донбасу змушують оформляти своє рухоме та нерухоме майно за російськими законами. Для цього людям потрібно отримувати російські паспорти.

 Як розповів «Новинам Донбасу» житель окупованого Донецька, у під'їзді його будинку з'явилося оголошення про те, що мешканцям потрібно подати документи на право власності домоврядникові. Донеччани припускають, що їх змусять переоформити нерухомість за російським законодавством. А це неможливо без російського паспорта.

 Оголошення з'явилися нещодавно — у середині квітня.

 Раніше на окупованій території Донецької області так званим парламентом («Народною радою ДНР») прийнято «закон» про виявлення та передачу в муніципальну власність житлових приміщень, які «мають ознаки безгосподарного майна».

Так, якщо право власності на житлове приміщення не зареєстроване у Єдиному державному реєстрі нерухомості РФ,  квартиру або будинок можуть визнати «безхазяйними». 

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