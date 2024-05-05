Главное за день: В Бердянске убили организатора пыточной. Удар по Славянской ТЭС

Общество



В оккупированном Бердянске Запорожской области неизвестные подорвали машину с сотрудником исправительной колонии. Сейчас разыскивают причастных к убийству. По данным ГУР Минобороны Украины, убитый — Ананьевский Евгений Александрович. По данным разведки, он один из организаторов пыточной на территории Бердянской исправительной колонии №77.



В оккупированном Донецке этим летом не планируют запускать аттракционы в парке им. Щербакова. Оккупационные власти «ДНР» объяснили это регулярными обстрелами территории города. Но парк открыт для посещения. Также в Донецке не будет работать большинство фонтанов.



Боевые действия



В районе села Николаевка Тельмановского района на оккупированной части Донецкой области на мине подорвалась семья. Мужчина и женщина с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя, им оказывается медицинская помощь. Ребенок не пострадал.



Российская авиация ударила по центру Харькова тремя планирующими авиабомбами. Пострадали 15 человек, повреждены более 15 многоквартирных домов, частные дома, автомобили, недействующий спортивный комплекс, офисные здания.



Российские военные нанесли удар по Славянской ТЭС четырьмя кассетными ракетами из РСЗО «Смерч» и одной фугасной ракетой. Пострадавших в результате обстрела нет, был поврежден ряд объектов на территории станции.



В селе Михайловка Покровского района Донецкой области российский дрон атаковал машину, в которой находились три человека. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями пострадавшие доставлены в больницу.



Министерство обороны РФ заявило, что российские войска полностью оккупировали поселок Очеретино в Донецкой области. В Генеральном штабе ВСУ на данный момент не комментируют ситуацию. Аналитический проект DeepState пишет, что армия РФ оккупировала поселок Архангельское и вышла на админграницы Очеретино. Также, по данным проекта, оккупант наступает в сторону Новопокровского, имеет частичный успех.



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