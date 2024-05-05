Головне за день: У Бердянську вбили організатора катівні. Удар по Слов'янській ТЕС

Суспільство



В окупованому Бердянську Запорізької області невідомі підірвали машину із співробітником виправної колонії. Наразі розшукують причетних до вбивства. За даними ГУР Міноборони України, вбитий - Ананьєвський Євген Олександрович. За даними розвідки, він один із організаторів катівні на території Бердянської виправної колонії №77.



В окупованому Донецьку цього літа не планують запускати атракціони у парку ім. Щербакова. Окупаційна влада «ДНР» пояснила це регулярним обстрілом території міста. Але парк відкритий для відвідин. Також у Донецьку не працюватиме більшість фонтанів.



Бойові дії



У районі села Миколаївка Тельманівського району на окупованій частині Донецької області на міні підірвалась родина. Чоловік і жінка з травматичними ампутаціями нижніх кінцівок та осколковими пораненнями доставлені до лікарні інтенсивного лікування Маріуполя, їм надається медична допомога. Дитина не постраждала.



Російська авіація вдарила по центру Харкова трьома авіабомбами. Постраждали 15 осіб, пошкоджено понад 15 багатоквартирних будинків, приватні будинки, автомобілі, спортивний комплекс, що не діє, офісні будівлі.



Російські військові завдали удару по Слов'янській ТЕС чотирма касетними ракетами з РСЗВ «Смерч» та однією фугасною ракетою. Постраждалих внаслідок обстрілу немає, було пошкоджено низку об'єктів на території станції.



У селі Михайлівка Покровського району Донецької області російський дрон атакував машину, в якій перебували троє людей. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями постраждалих доставлено до лікарні.



Міністерство оборони РФ заявило , що російські війська повністю окупували селище Очеретине в Донецькій області. У Генеральному штабі ЗСУ наразі не коментують ситуацію. Аналітичний проект DeepState пише, що армія РФ окупувала селище Архангельське і вийшла на адмінкордон Очеретино. Також, за даними проекту, окупант настає у бік Новопокровського, має частковий успіх.



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