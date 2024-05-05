На Донетчине дрон атаковал машину с мирными жителями

В селе Михайловка Покровского района Донецкой области ранены три человека. Утром 5 мая трое местных жителей находились в машине, когда российская армия начала атаковать.



В прокуратуре Донецкой области сообщили, что российские оккупанты применили для атаки на мирный населенный пункт FPV-дрон, снаряженный гранатой типа «Ф-1».



«С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями 68-летнего мужчину и женщин 49 и 67 лет доставлили в больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщили в прокуратуре.



Начато расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).