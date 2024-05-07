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США признают Путина президентом России — Госдепартамент

07 мая 2024, 07:30

США признают Путина президентом России — Госдепартамент

Соединенные Штаты Америки признают Владимира Путина президентом России. Однако не будут отправлять своих представителей на его инаугурацию. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

«Мы однозначно не признаем выборы президента в России свободными и честными. Однако Путин — президент России и будет продолжать действовать в этой роли, но нашего представителя не будет на его инаугурации», — сказал он.

Ранее ряд стран заявили о том, что не будут отправлять своих представителей на «инаугурацию» в России Владимира Путина. При этом СМИ заявляли, что эту идею якобы не поддержала Франция, и их посол отправится в Москву.

Напомним, в марте этого года в России прошли президентские выборы, на которых ожидаемо победил Владимир Путин. 7 мая должна состояться его инаугурация, после которой он будет руководить Россией до 2030 года.

В Министерстве иностранных дел Украины 6 мая заявили, что церемония «инаугурации» Владимира Путина на пост президента РФ является способом создать миру и россиянам иллюзию законности почти пожизненного пребывания у власти. В МИДе отметили, что Украина не видит оснований для признания Владимира Путина легитимным президентом России.

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