Церемония «инаугурации» Владимира Путина на пост президента РФ является способом создать миру и россиянам иллюзию законности почти пожизненного пребывания у власти. С таким заявлением выступили в министерстве иностранных дел Украины.

В украинском МИДе заявили, что во время так называемых президентских выборов в России было нарушено положение многочисленных международных документов, которые являются основой современной системы международных отношений. В частности, в МИДе подчеркнули незаконность так называемых выборов на временно оккупированных территориях Украины.



«Нарушением общепризнанных норм и принципов международного права стала незаконная организация так называемого избирательного процесса на временно оккупированных Российской Федерацией суверенных территориях Украины — частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, в Автономной Республике Крым и городе Севастополе — с сознательным участием по привлечению в нем миллионов граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях или по принуждению, были перемещены на территорию РФ», — сказано в сообщении.



Несмотря на предупреждение таких действий со стороны авторитетных международных институций, Россия использует участие избирателей и итоги голосования для оправдания военного вторжения в Украину и агрессивной политики в отношении других государств.



«Исходя из изложенного, а также учитывая действующий ордер Международного уголовного суда по аресту Владимира Путина, Украина не видит правовых оснований для его признания демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации», — заявили в МИД Украины.



Напомним, что в марте 2024 года действующий президент России Владимир Путин победил на президенстких «выборах». СМИ писали, что Владимир Путин получил не меньше 31,6 млн голосов с помощью фальсификаций, то есть около половины голосов за него были вброшены. Отмечается, что это рекордный масштаб подделки голосов на президентских выборах в России.