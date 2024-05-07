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США визнають Путіна Президентом Росії — Держдепартамент

07 травня 2024, 07:30

США визнають Путіна Президентом Росії — Держдепартамент

Сполучені Штати Америки визнають Володимира Путіна Президентом Росії. Однак не надсилатимуть своїх представників на його інавгурацію. Про це на брифінгу заявив представник Держдепу США Метью Міллер.

«Ми однозначно не визнаємо вибори президента в Росії вільними та чесними. Однак Путін — президент Росії і продовжуватиме діяти в цій ролі, але нашого представника не буде на його інавгурації», — сказав він.

Раніше низка країн заявила про те, що не відправлятиме своїх представників на «інавгурацію» в Росії Володимира Путіна. При цьому ЗМІ заявляли, що цю ідею нібито не підтримала Франція, і її посол вирушить до Москви.

Нагадаємо, у березні цього року в Росії відбулися президентські вибори, на яких очікувано переміг Володимир Путін. 7 травня має відбутися його інавгурація, після якої він керуватиме Росією до 2030 року.

У Міністерстві закордонних справ України 6 травня заявили, що церемонія «інавгурації» Володимира Путіна на пост Президента РФ є способом створити для світу та росіян ілюзію законності майже довічного перебування при владі. У МЗС наголосили, що Україна не вбачає підстав для визнання Володимира Путіна легітимним Президентом Росії.

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