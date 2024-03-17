Путин побеждает на «выборах» в России. В оккупации у него якобы до 95% голосов

Действующий президент России Владимир Путин побеждает на президенстких «выборах». По данным ЦИК РФ, после обработки 80% протоколов он набирает 87,15% голосов.



По данным двух провластных экзит-полов — ВЦИОМ и ФОМ, Путин набирает более 87% голосов, что является рекордным показателем. Предыдущий рекорд был у него в 2018 году — 76,69%.



Абсолютную победу Путин якобы одержал на оккупированных территориях Украины. На оккупированной части Донецкой области за него якобы проголосовали 95,23% проголосовавших (1 705 786 голосов), в Луганской — 94,12% (1 441 947 голосов). На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Путин якобы набрал 88,12% (356 308 голосов) и 92,83% соответственно (423 149 голосов).



В оккупированном Крыму подсчет голосов еще продоолжается.