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Семь стран Евросоюза отправят своих представителей на инаугурацию Путина — Reuters

07 мая 2024, 09:57

Семь стран Евросоюза отправят своих представителей на инаугурацию Путина — Reuters

Некоторые страны — члены Европейского союза намерены отправить своих представителей на «инаугурацию» президента России Владимира Путина. Об этом сообщило агентство Reuters.

В частности, известно, что к бойкоту так называемой «инаугурации» присоединятся 20  стран ЕС. Однако 7 стран, среди которых Франция, Венгрия и Словакия, все же отправят в Москву своих представителей.

В свою очередь Кремль ранее уже направил приглашение руководителям всех иностранных дипломатических миссий в Москве, однако 20 стран Евросоюза заявили о нежелании участвовать в мероприятии. Кроме того, высокий представитель Евросоюза по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель также заявил, что не поддерживает присутствие стран ЕС на церемонии «инаугурации» главы Кремля.

Министерство иностранных дел Германии сообщило об отказе от участия в «инаугурации». С такой же категорической позицией выступили и страны Балтии, которые сейчас не имеют собственных представителей в РФ.

«Мы считаем, что изоляция России, а особенно ее преступного лидера, должна быть продолжена. Для Литвы неприемлемо участие в инаугурации Путина. Нашим приоритетом остается поддержка Украины и ее народа, который борется с российской агрессией», — сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки признают Владимира Путина президентом России. Однако не будут отправлять своих представителей на его инаугурацию. 

Напомним, Украина не видит оснований для признания Владимира Путина легитимным президентом России, заявили в МИДе.

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