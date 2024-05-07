Сім країн Євросоюзу делегують своїх представників на інавгурацію Путіна — Reuters

Деякі країни — члени Європейського союзу мають намір делегувати своїх представників на інавгурацію Володимира Путіна. Про це повідомило агентство Reuters.

Зокрема, відомо, що до бойкоту так званої «інавгурації» приєднаються 20 країн ЄС. Однак 7 країн, серед яких Франція, Угорщина та Словаччина, все таки делегують до Москви своїх представників.

Кремль раніше надіслав запрошення керівникам усіх іноземних дипломатичних місій у Москві, проте 20 країн Євросоюзу заявили про небажання брати участь у заході. Крім того, Високий представник Євросоюзу із зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель також заявив, що не підтримує присутності країн ЄС на церемонії «інавгурації» очільника Кремля.

Міністерство закордонних справ Німеччини повідомило про відмову від участі в «інавгурації». З такою самою категоричною позицією виступили і країни Балтії, які зараз не мають своїх представників у РФ.

«Ми вважаємо, що ізоляція Росії, а особливо її злочинного лідера, має бути продовжена. Для Литви неприйнятна участь в «інавгурації» Путіна. Нашим пріоритетом залишається підтримка України та її народу, який бореться з російською агресією», — повідомив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки визнають Володимира Путіна Президентом Росії. Проте не надсилатимуть своїх представників на його інавгурацію.

Нагадаємо, Україна не вбачає підстав для визнання Володимира Путіна легітимним Президентом Росії, заявили в МЗС.