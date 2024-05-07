Застрелившему бельгийскую овчарку из зоны АТО грозит до 3 лет лишения свободы

За убийство бельгийской овчарки из зоны АТО грозит до 3 лет тюрьмы. Фото:

В апреле, в Киеве мужчина застрелил бельгийскую овчарку, которую привезли из зоны АТО в 2016 году. Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.



«Подозреваемый, находясь в обеденное время в частном доме в Подольском районе, произвел три прицельных выстрела в соседскую собаку породы Бельгийская овчарка. Животное погибло. Пса по кличке «Чип» привезли из зоны АТО в 2016 году, он много лет охранял дом своей семьи», — говорится в сообщении прокуратуры.



По словам владельцев животного, соседу не нравилось, что собака все время на него лает. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.



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