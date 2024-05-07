Чоловіку, який застрелив бельгійську вівчарку із зони АТО, загрожує до 3 років позбавлення волі

За вбивство бельгійської вівчарки із зони АТО загрожує до 3 років ув'язнення. Фото:

У квітні в Києві чоловік застрелив бельгійську вівчарку, яку привезли із зони АТО у 2016 році. Наразі йому загрожує до 3 років позбавлення волі, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.



«Підозрюваний, перебуваючи в обідній час у приватному будинку в Подільському районі, здійснив три прицільні постріли у сусідського собаку породи бельгійська вівчарка. Тварина загинула. Пса на прізвисько "Чіп" привезли із зони АТО у 2016 році, він багато років охороняв будинок своєї родини», — йдеться у повідомленні прокуратури.



За словами власників тварини, сусідові не подобалося, що собака весь час на нього гавкає. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.



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