Спасатели подвезли жителям Донецкой области более 100 000 литров питьевой и технической воды

Спасатели доставили 100 000 л воды в Донецкую область. Фото: ГСЧС Донецкой области

Более 100 000 литров питьевой и технической воды подвезли спасатели жителям Донецкой области, информирует Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

Спасатели доставили 100 000 л воды в Донецкую область. Фото: ГСЧС Донецкой области

«Вопреки сложной ситуации с водоснабжением в Донецкой области, спасатели ежедневно подвозят техническую и питьевую воду жителям прифронтовых населенных пунктов. За прошедшие сутки спасателями осуществлен подвоз воды в населенные пункты Мирноград, Украинск, Цукурино, Петровка, Новоэкономическое, Константиновка и Торецк», — заявили в управлении ГСЧС.



Всего по информации госслужбы по чрезвычайным ситуациям, местным жителям развезли 85 м³ технической и 16 м³ питьевой воды.

Спасатели доставили 100 000 л воды в Донецкую область. Фото: ГСЧС Донецкой области

Напомним, 6 февраля 2024 года, в Северской громаде Донецкой области с начала полномасштабной войны появилась питьевая вода.