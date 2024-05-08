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Рятувальники підвезли жителям Донецької області понад 100 тисяч літрів питної та технічної води

08 травня 2024, 16:16

Рятувальники підвезли жителям Донецької області понад 100 тисяч літрів питної та технічної води

Рятувальники доправили 100тисяч літрів води до Донецької області. Фото: ДСНС Донецької області Рятувальники доправили 100тисяч літрів води до Донецької області. Фото: ДСНС Донецької області

Понад 100 тисяч літрів питної та технічної води підвезли рятувальники донеччанам, – інформує Головне управління ДСНС України в Донецькій області.

Рятувальники доправили 100 тисяч літрів води до Донецької області. Фото: ДСНС Донецької області

«Всупереч складній ситуації з водопостачанням у Донецькій області, рятувальники щодня підвозять технічну та питну воду жителям прифронтових населених пунктів. Минулої доби рятувальники підвезли воду до населених пунктів: Мирноград, Українськ, Цукурине, Петрівка, Новоекономічне, Костянтинівка та Торецьк», — заявили в управлінні ДСНС.

Загалом, за інформацією держслужби з надзвичайних ситуацій, місцевим жителям розвезли 85 м³ технічної та 16 м³ питної води.

Рятувальники доправили 100 тисяч літрів води до Донецької області. Фото: ДСНС Донецької області

Нагадаємо, 6 лютого 2024 року в Сіверській громаді Донецької області з початку повномасштабної війни з'явилася питна вода.

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