В Еврокомиссии объяснили, почему продолжают называть Путина «президентом» России

В Еврокомиссии объяснили, что Евросоюз пока не отказался признавать Владимира Путина «президентом» России, поскольку по этому вопросу не пришли к консенсусу все государства-члены. Об этом пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил на брифинге в Брюсселе в среду, 8 мая, пишет издание «Европейская правда».

Стано указал, что подобные решения должны быть приняты всеми государствами-членами.

«Конечно, если 27 стран-членов единодушно говорят, что они не признают легитимность представителя страны, как это сделали в случае лидера Сирии Асада или диктатора в Беларуси Лукашенко, тогда мы можем иметь эту позицию. В России нет общеевропейской позиции ЕС, согласованной 27 странами, утверждающей, что мы не видим Путина легитимным представителем России», — сказал Стано.

Стано добавил, что ЕС выразил консенсусную позицию по так называемым «выборам президента» в России в заявлении от 18 марта, которое согласовали все 27 государств-членов. В заявлении Евросоюз раскритиковал российские «выборы» как происходившие с многочисленными ограничениями без участия реальной оппозиции и проводились в том числе и на оккупированных территориях Украины.

«Поэтому повторю — позиция ЕС относительно Беларуси, Сирии и Венесуэлы, к примеру, была согласована 27 странами-членами по определению того, как мы рассматриваем оставшихся у власти людей... В случае России... нет общеевропейской позиции о том, признаем ли мы Путина легитимным президентом», — сказал Стано.

Стано также заверил, что участие нескольких дипломатов ЕС в так называемой «инаугурации» Путина во вторник не подвергает сомнению позицию Евросоюза о поддержке Украины.

Он сказал, что «это событие в Москве было скорее протокольным вопросом», и что посол Евросоюза в Москве на церемонии не был.

Напомним, 7 мая в Москве прошла так называемая «инаугурация» Владимира Путина. Он в пятый раз возглавил российское государство, но теперь — до 2030 года.

Украина не признала Путина демократически избранным на выборах в этом году и легитимным президентом РФ, а также призвала сделать то же самое другие страны и международные организации.