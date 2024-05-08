В Єврокомісії пояснили, чому продовжують називати Путіна «президентом» Росії

У Єврокомісії пояснили, що Євросоюз поки що не відмовився визнавати Володимира Путіна «президентом» Росії, оскільки з цього питання не дійшли консенсусу всі держави-члени ЄС. Про це речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано повідомив на брифінгу в Брюсселі в середу, 8 травня, – пише видання «Європейська правда».

Стано зазначив, що такі рішення мають бути ухвалені всіма державами-членами.



«Звісно, якщо 27 країн-членів одностайно кажуть, що вони не визнають легітимність представника країни, як це зробили щодо лідера Сирії Асада чи диктатора у Білорусі Лукашенка, тоді ми можемо мати цю позицію. Щодо Росії немає загальноєвропейської позиції ЄС, узгодженої 27 країнами, яка стверджує, що ми не бачимо Путіна легітимним представником Росії», — сказав Стано.

Речник зовнішньополітичної служби ЄС додав, що Євросоюз висловив консенсусну позицію щодо так званих «виборів президента» в Росії у заяві від 18 березня, яку узгодили усі 27 держав-членів. У заяві Євросоюз розкритикував російські «вибори» як такі, що відбувалися з численними обмеженнями без участі реальної опозиції, і проводилися, зокрема, на окупованих територіях України.



«Тому повторю: позиція ЄС щодо Білорусі, Сирії та Венесуели, приміром, була узгоджена 27 країнами-членами щодо визначення того, як ми розглядаємо людей, які залишилися при владі... У випадку Росії... немає загальноєвропейської позиції про те, чи визнаємо ми Путіна легітимним президентом», — сказав Стано.



Він також запевнив, що участь кількох дипломатів ЄС у так званій «інавгурації» Путіна у вівторок не ставить під сумнів позицію Євросоюзу про підтримку України.



Стано сказав, що «ця подія у Москві була радше протокольним питанням», і що посол Євросоюзу у Москві на церемонії не був присутнім.







Нагадаємо, 7 травня у Москві відбулася «інавгурація» Володимира Путіна. Він уп'яте очолив російську державу та залишиться при владі до 2030 року.



Україна не визнала Путіна демократично обраним на виборах цього року легітимним Президентом РФ, а також закликала зробити те саме інші країни та міжнародні організації.