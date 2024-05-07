Царев посетил так называемую инаугурацию Путина в Кремле. Фото: Telegram

Во время «инаугурации» Путина в Кремле не работали мобильная связь и интернет. Об этом сообщил пророссийский политик, сепаратист и бывший нардеп от Партии регионов Олег Царев, который посетил мероприятие.



«На инаугурации было много друзей. Много знакомых с новых территорий. Жаль, в Кремле не работал интернет», — написал сторонник «русского мира».



Об отсутствии связи писал и телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».



«Связь в центре Москвы тотально подавлена. Супер-мощные "глушилки" уронили GSM и Интернет в районах, вокруг Кремля. Не работают ни мессенджеры, ни браузеры, ни навигация», — отметил он.



Еще одной из мер безопасности, характерной для Путина, было обязательное предъявление гостями мероприятия результатов теста на коронавирус.



Напомним, МИД Украины заявил, что не видит оснований для признания Путина легитимным президентом РФ.