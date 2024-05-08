Пушилин вручил медали за взятие руин Авдеевки и Марьинки

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин наградил военнослужащих российской армии различными наградами, среди которых были медали за захват городов Авдеевка и Марьинка в Донецкой области.
Вручение медалей «За освобождение Авдеевки» и «За освобождение Марьинки» прошло на Саур-Могиле.
Недавно Россия профинансировала ремонт расположенного здесь монумента советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне. При этом также были добавлены памятники с боевиками «ДНР».
Напомним, что Марьинка была оккупирована Россией в декабре 2023 года, а Авдеевка — в феврале 2024 года. При этом от обеих городов остались одни руины.