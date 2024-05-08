Пушилін вручив медалі за взяття руїн Авдіївки та Мар'їнки. Кадр із відео

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін нагородив військовослужбовців російської армії різними нагородами, серед яких були медалі за захоплення міст Авдіївка та Мар'їнка на Донеччині.



Вручення медалей «За визволення Авдіївки» та «За визволення Мар'їнки» відбулося на Саур-Могилі.



Нещодавно Росія профінансувала ремонт монумента радянським солдатам, які загинули у Другій світовій війні. Також були додані пам'ятники з бойовиками «ДНР».

Нагадаємо, що Мар'їнка була окупована Росією в грудні 2023 року, а Авдіївка — у лютому 2024 року. При цьому від обох міст залишилися одні руїни.

