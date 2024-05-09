На трибуне с Путиным 9 мая сидели российские военные: СМИ узнали о «подвигах» некоторых из них

Журналисты установили личности некоторых российских военных, которые сидели на одной трибуне с Владимиром Путиным во время парада Победы 9 мая в Москве.

Издание «Агентство» идентифицировало участника штурма Мариуполя старшего лейтенанта Владислава Головина.



Он наблюдал парадом из-за спины президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Головин служил командиром десантно-штурмового взвода 383-го отдельного батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, которая в марте 2022 года штурмовала Мариуполь. Этот штурм сопровождался большим числом жертв среди мирного населения. По данным СМИ, подразделение понесло тяжелые потери во время боев за комбинат «Азовсталь». Во время участия в боях Головин получил контузию и лишился правой голени.



Майора Артура Орлова организаторы посадили за президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Майор командовал танковым батальоном 90-й гвардейской танковой дивизии. Звание Героя России получил за участие в форсировании реки Беленькой рядом с городом Попасная. В 2023-2024 годах дивизия участвовала в боях за Авдеевку.



Осенью 2022 года военных 90-й танковой дивизии украинская полиция обвинила в групповом изнасиловании беременной женщины, которая впоследствии потеряла ребенка. В марте 2023 году командир дивизии Рамиль Ибдатуллин попал под санкции Евросоюза за участие его подчиненных в групповых изнасилованиях, а также убийстве украинца после группового изнасилование его жены на глазах у их ребенка.



Раиль Габдрахманов наблюдал за парадом из-за спины президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Габдрахманов воевал в Украине в составе 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Звания Героя России получил за участие в форсировании реки Северский Донец, во время которого его рота убила 20 украинских солдат.



За спиной у Путина сидели трое участников войны против Украины, получивших за участие во вторжении звания Героев России, — старший лейтенант Чалым Чулдум-оол, майор Борис Дудко и капитан Сергей Бачериков. Двое из них служили в подразделениях, которые власти Украины обвиняют в военных преступлениях. 55-я отдельная мотострелковая бригада, в которой служил Чулдум-оол, в начале войны целый месяц держала в школьном подвале более 350 жителей села Ягодное Черниговской области, а военные 76-й дивизии ВДВ, в составе которой воевал Дудко, были среди соединений, занимавших город Буча под Киевом.



В прошлом году 9 мая в Москве Путин сидел на трибуне вместе с ветеранами НКВД и КГБ. В этот раз рядом с президентом посадили настоящих ветеранов Великой Отечественной войны и заранее сообщили об этом агентствам. Рядом с ним посадили фронтовика, полковника Евгения Куропаткова, который был участником Парада победы в 1945 году, и снайпера Александру Алёшину, которая, по сообщениям Кремля, подготовила более двух десятков снайперов».