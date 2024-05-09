На трибуні з Путіним 9 травня сиділи російські військові: ЗМІ дізналися про «подвиги» декого з них

Журналісти встановили особи деяких російських військових, які сиділи на одній трибуні з Володимиром Путіним під час параду Перемоги 9 травня у Москві.

Видання «Агентство» ідентифікувало учасника штурму Маріуполя – старшого лейтенанта Владислава Головіна.



Він спостерігав за парадом через спину Президента Киргизстану Садира Жапарова. Головін служив командиром десантно-штурмового взводу 383-го окремого батальйону 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти, яка в березні 2022 року штурмувала Маріуполь. Цей штурм супроводжувався великою кількістю жертв серед мирного населення. За повідомленнями у ЗМІ, підрозділ зазнав великих втрат у боях за комбінат «Азовсталь». Тоді Головін зазнав контузії і втратив праву гомілку.



Майора Артура Орлова організатори посадили за Президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим. Майор командував танковим батальйоном 90-ї гвардійської танкової дивізії. Звання Героя Росії отримав за участь у форсуванні річки Біленької поряд з містом Попасна. У 2023-2024 роках дивізія брала участь у боях за Авдіївку.



Восени 2022 року військових 90-ї танкової дивізії українська поліція звинуватила у груповому зґвалтуванні вагітної жінки, яка згодом втратила дитину. У березні 2023 року командир дивізії Раміль Ібдатуллін потрапив під санкції Євросоюзу за участь його підлеглих у групових зґвалтуваннях, а також убивство українця після групового зґвалтування його дружини на очах у їхньої дитини.



Раїль Габдрахманов спостерігав за парадом через спину Президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова. Габдрахманов воював в Україні у складі 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Звання Героя Росії отримав за участь у форсуванні річки Сіверський Донець, під час якого його рота вбила 20 українських солдатів.



За спиною у Путіна сиділи троє учасників війни проти України, які отримали за участь у вторгненні звання Героїв Росії — старший лейтенант Чалим Чулдум-оол, майор Борис Дудко та капітан Сергій Бачеріков. Двоє з них служили у підрозділах, які влада України звинувачує у воєнних злочинах. 55-а окрема мотострілецька бригада, в якій служив Чулдум-оол, на початку війни цілий місяць тримала у шкільному підвалі понад 350 жителів села Ягідне Чернігівської області, а військові 76-ї дивізії ВДВ, у складі якої воював Дудко, були серед з'єднань, які займали місто Буча під Києвом.

Торік 9 травня у Москві Путін сидів на трибуні разом із ветеранами НКВС та КДБ. Цього року поряд із ним посадили справжніх ветеранів Великої Вітчизняної війни та заздалегідь повідомили про це агенції. Поруч із Путіним посадили фронтовика, полковника Євгена Куропаткова, який був учасником параду Перемоги у 1945 році, та снайпера Олександру Альошину, яка, за повідомленнями Кремля, підготувала понад два десятки снайперів».