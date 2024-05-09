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В Москве прошел военный парад на 9 мая. Из танков на нем был один старый Т-34

09 мая 2024, 11:22

В Москве прошел военный парад на 9 мая. Из танков на нем был один старый Т-34

Единственным танком на параде в Москве оказался старый Т-34. Фото: Telegram Единственным танком на параде в Москве оказался старый Т-34. Фото: Telegram

Сегодня, 9 мая, в России прошел парад, посвященный 79-у Дню победы во Второй мировой войне. На него не приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян, посетивший церемонию в прошлом году.

Армянский премьер заявил, что считает странным ежегодное присутствие руководителя страны на параде Победы. Кроме того, на московский парад не прибыл и азербайджанский президент Ильхам Алиев. 

Министр обороны страны-оккупанта Шойгу в начале парада объехал выстроенные на площади подразделения, в том числе и курсантов, доложив Путину о готовности к параду.

В своем обращении к россиянам Путин обвинил соседние страны в «искажении правды» о второй Мировой войне.

Путин на параде в Москве. Фото: кадр из видео

«Они сносят мемориалы истинным бойцам с нацизмом. Ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев», — считает он.

Начавший войну с Украиной Путин полагает, что это «часть общей политики западных элит по разжиганию новых региональных конфликтов».

Стоит отметить, что на параде представили лишь 61 единицу военной техники. По данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили или повредили 7429 танков, 12340 артиллерийских систем и 1058 РСЗО. 

Наверное, поэтому на Красной площади не было танков и артиллерии, как и год назад. Сначала прошли пешие колонны, затем проехала военная техника. Из танков только один исторический Т-34.

В пешей колонне прошли российские военные преступники, которые участвовали в войне против Украины

В остальном бронемашины «Тигр», «Урал» и БМП. Также были тактические комплекты «Искандер-М», ЗРК С-400, стратегические комплексы «Ярс». Еще в этом году была воздушная часть парада.

Из бронемашин на параде в Москве показали «Тигр» и «Урал»

Также продемонстрировали российский зенитный ракетный комплекс С-400

На Красной площади проехался оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М»

Российский стратегический ракетный комплекс «Ярс»

Окончание парада, пролет девяти военных самолетов

Напомним, год назад в Москве на Красной площади также состоялся военный парад по случаю Дня победы 9 мая. Мероприятие длилось сравнительно недолго — около 45 минут.

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