Пожежа на НПЗ у Калузькій області. Кадр із відео

Безпілотники вночі атакували нафтопереробний завод у Калузькій області Росії.



За словами місцевих жителів, удар зазнав нафтопереробного НПЗ «Перший завод».



Губернатор регіону Владислав Шапша заявив, що пожежу вдалося ліквідувати. За попередніми даними, постраждалих немає.



На відео звучить нецензурна лайка!

У Калузькій області РФ спалахнув НПЗ після атаки дронів https://t.co/vDa3UXvqKq pic.twitter.com/S0JYzNvhcz — Новини Донбасу (@novostidnua) May 10, 2024

Міноборони РФ стверджує, що за ніч силам ППО вдалося знищити п’ять українських БПЛА. З них три — над територією Брянської області, один — над територією Московської області та один над територією Бєлгородської області.