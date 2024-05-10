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У Калузькій області РФ спалахнув НПЗ після атаки дронів

10 травня 2024, 08:26

У Калузькій області РФ спалахнув НПЗ після атаки дронів

Пожежа на НПЗ у Калузькій області. Кадр із відео Пожежа на НПЗ у Калузькій області. Кадр із відео

Безпілотники вночі атакували нафтопереробний завод у Калузькій області Росії.

За словами місцевих жителів, удар зазнав нафтопереробного НПЗ «Перший завод».

Губернатор регіону Владислав Шапша заявив, що пожежу вдалося ліквідувати. За попередніми даними, постраждалих немає.

На відео звучить нецензурна лайка!

Міноборони РФ стверджує, що за ніч силам ППО вдалося знищити п’ять українських БПЛА. З них три — над територією Брянської області, один — над територією Московської області та один над територією Бєлгородської області.

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