На Донетчине будут судить еще троих пособников российской оккупационной армии

Трое граждан Украины, которые воевали против ВСУ на Донбассе, получили подозрения от прокуратуры Донецкой области. Двоих подозревают в коллаборационизме, одного — военного — в госизмене.



По данным следствия, в 2014 году старший сержант Симферопольского пограничного отряда дезертировал с места службы и добровольно перешел на сторону РФ. Он вступил в должность стрелка и в составе группировки «ДНР» и участвовал в боевых действиях против Сил Обороны в окрестностях кургана Саур-Могила. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он стал командиром подразделения и воевал на позициях оккупантов в районе сел Сладкое, Старомлиновка и Завитне Бажання.



Еще двое уроженцев Луганской области в составе мотострелковой бригады ВС РФ сопротивлялись ВСУ вблизи села Берестовое Бахмутского района. В апреле 2024 года по приказу российского командования они пытались сдерживать наступление украинских защитников, но были задержаны.