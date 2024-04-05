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ГБР завершило расследование в отношении бывшего правоохранителя, застрелившего коллегу в Рубежном

05 апреля 2024, 15:59

ГБР завершило расследование в отношении бывшего правоохранителя, застрелившего коллегу в Рубежном

ДБР завершило расследование в отношении бывшего правоохранителя. Фото: пресс-служба ДБР завершило расследование в отношении бывшего правоохранителя. Фото: пресс-служба

Сотрудники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя, который в 2021 году застрелил своего напарника и пытался выехать на временно оккупированную территорию. Обвинительный акт направлен в суд.

16 ноября 2021 года в здании правоохранительного органа Рубежного Луганской области был найден мертвый правоохранитель. В тот же день работники ГБР установили личность убийцы и задержали его на пути к государственной границе с РФ.



Установлено, что фигурант приехал к месту несения службы, чтобы завладеть табельным оружием для совершения другого преступления. Между дежурным правоохранителем и злоумышленником произошла потасовка, в ходе которой нападавший завладел пистолетом и выстрелом в голову убил коллегу.



Мужчина пытался отвести от себя подозрение и инсценировал разбойное нападение: разбил окна и выбил дверь в помещение, где находился убитый. Свидетелем событий стала девушка злоумышленника, с которой он вывез в лес и закопал угнанный табельный пистолет «Форт-17» с патронами. Также он сжег свою одежду, чтобы избавиться от следов совершения преступления.

В тот же день во избежание ответственности фигурант пытался выехать на временно оккупированную территорию через территорию России. В 40 километрах от государственной границы, в Старобельском районе, работники ГБР и Нацполиции задержали фигуранта.

Сотрудники Бюро нашли и изъяли похищенный пистолет, из которого был застрелен милиционер.

Злоумышленнику сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в Старобельском следственном изоляторе, который во время полномасштабного вторжения России был захвачен.

Война не помешала проведению качественного и всестороннего досудебного расследования, проведено более 40 экспертиз, собрана полная доказательная база.

Бывший правоохранитель обвиняется в совершении умышленного убийства по корыстным мотивам, в разбое в целях похищения огнестрельного оружия и в незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 262, п. 6 ч. 1). 7 ст.263 УК Украины).

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляла Луганская областная прокуратура.

Ранее мы писали, что работники ГБР в ходе оперативных мероприятий обнаружили тайник боеприпасов, оборудованный военными РФ вблизи границы Сумской области. 

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